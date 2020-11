Huawei will Smartphone-Sparte Honor für 15 Mrd. verkaufen

Den Insidern zufolge könnte der Deal noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Der bisherige Haupt-Händler für Honor-Geräte, Digital China, wird demnach fast 15 Prozent an dem Unternehmen halten und die Finanzierung mit Hilfe von Bankkrediten stemmen. Zudem würden mindestens drei Investmentfirmen einsteigen. Nach dem Verkauf werde Honor am Großteil seiner mehr als 7.000 Mitarbeiter festhalten. Ziel sei es, innerhalb von drei Jahren an die Börse zu gehen. Honor wollte keine Stellung nehmen. Huawei wie auch Digital China und die Regierung von Shenzhen waren zunächst nicht erreichbar. Über Verkaufsgespräche zu Honor hatte es schon Mitte Oktober Berichte gegeben.