Xiaomi steigt in Produktion von E-Autos ein

Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi will künftig auch Elektroautos produzieren. Xiaomi, einer der fünftgrößten Handyhersteller weltweit, kündigte am Dienstag für die kommenden zehn Jahre Investitionen von 10 Milliarden Dollar (8,5 Mrd. Euro) in den Aufbau einer Autoproduktion an.

Dazu werde der Konzern eine neue Tochterfirma gründen, leiten werde sie Konzernchef Lei Jun persönlich.Xiaomi stellt bisher Smartphones, Tablets, smarte Uhren, Kopfhörer und E-Roller her. In China boomt der Markt für E-Autos, auch dank staatlicher Anreize.