Forschungsrat sieht "Optimierungsbedarf in fast allen Bereichen"

Einen weiter großen Abstand zu den führenden Innovationsnationen sieht der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) in seinem "Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2021". Trotz einiger Stärkefelder, wie den für Forschung, Technologie und Innovation (FTI) zur Verfügung stehenden Gesamtmitteln, gebe es klare Schwächen. So etwa in der Bildung, Digitalisierung, beim Thema Klima und Umwelt sowie bei Firmengründungen.

Die kurz vor Jahreswechsel vorgestellte, bis ins Jahr 2030 reichende neue Forschungsstrategie hat der RFTE mit den aktuellen Stärken und Schwächen im Innovationssystem abgeglichen. Dass die Strategie überhaupt noch auf den Weg gebracht wurde, sei "positiv hervorzuheben". Es brauche nun aber eine "engagierte Umsetzung", betonte die stellvertretende Vorsitzende des Forschungsrates, Sabine Herlitschka, am Donnerstag.

Auch angesichts der Coronakrise sollte weiter ein politischer Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung (F&E) gelegt werden. Im vergangenen Jahr sei "sehr vielen Menschen bewusst geworden, wie wichtig Forschung, Technologie und Innovation sind", etwa bei der Impfstoffentwicklung, so Herlitschka.

Letztlich zeige die umfassende Expertenanalyse "Optimierungsbedarf in fast allen Bereichen", sagte die Infineon Austria-Chefin. Das österreichische FTI-System sei geprägt durch "eine im internationalen Vergleich seit Jahren stabil bleibende, jedoch durchwachsene Performance mit einigen Stärken und deutlichen Schwächen", wobei letztere überwiegen, heißt es in dem Bericht. Insgesamt bleibe "weiterhin ein Abstand zu den führenden europäischen Innovationsnationen Dänemark, Finnland, Luxemburg, den Niederlanden und Schweden, aber auch der Schweiz. Dieser hat sich in einigen Bereichen auch noch vergrößert".

Lückenschluss nicht erreicht

Zu der Gruppe der führenden Nationen wollte Österreich eigentlich schon im Rahmen der im Vorjahr ausgelaufenen Auflage der FTI-Strategie aufschließen. Über den Vergleichswerten der "Innovationsleader" kommt Österreich dem Papier zufolge nur in den Bereichen FTI-Finanzierung, der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und bei der Unternehmens-FTI zu liegen. Ebenfalls positiv schneide man bei der internationalen Vernetzung ab.

Dem "in der Breite hohen Niveau" bei der Finanzierung stünden jedoch nicht die entsprechenden Wirkungen gegenüber, wenn man sich etwa die Anzahl der Patenteinreichungen ansehe. Ein entsprechender Output bei hohem Input ist dem Rat daher "schon lange Zeit ein sehr wichtiges Thema", sagte Herlitschka.