Von den 135 befragten Unternehmen, die alle über 30 Beschäftigte haben, gaben knapp 20 Prozent an, dass sie sich in Sachen Digi-Fitness zu „Front-Runnern“ entwickelt hätten, berichtet Wirtschaftslanderat Jochen Danninger (ÖVP). Das seien um fast ein Viertel mehr als vor der Krise. 60 Prozent der Firmen gaben auch an, dass sie mittlerweile Digi-Pilotprojekte laufen hätten. Jedes zweite Unternehmen arbeitet bereits an der eigenen Digitalisierungsstrategie, so Danninger.