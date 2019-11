Wirtschaftsstrategie: Digitalisierung auch am Land

Ihr Ziel?

Wir wollen als Land in den kommenden drei Jahren zusätzlich 100.000 Haushalte mit Breitband versorgen.

Und wie viel investiert die Privatwirtschaft in den Breitbandausbau?

Über 300 Millionen Euro in den kommenden Jahren.

Die F&E-Quote liegt noch immer unter zwei Prozent. Wie will man die Forschung und Entwicklung verstärken?

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir da vor nicht allzu langer Zeit noch bei unter ein Prozent F&E-Quote lagen. Wir haben seither Impulse gesetzt. Etwa mit der sogenannten Wissenschaftsachse quer durch unser Land mit Projekten wie der Donau-Universität oder dem MedAustron-Zentrum. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wird verstärkt? Ja. Unsere Technopol-Standorte in Wieselburg, Krems, Tulln und Wiener Neustadt, wo Wirtschaft, Ausbildung, Forschung und Wissenschaft kooperieren, sind da sicher ein Maßstab.

Die Zahl der Unternehmensneugründungen ist im Vorjahr von rund 8.400 auf rund 7.900 gesunken. Kein gutes Zeichen oder?

Wir hatten vorher zahlreiche Rekordjahre. Aber einzelne Statistiken sind mir nicht so wichtig. Wichtiger ist die Lebensdauer der Unternehmen. Mit unseren Förderungen können wir in den ersten Jahren unterstützend wirken. Aber dann ist es natürlich notwendig, dass sich die Jungunternehmer selbstständig am Markt etablieren. Niederösterreich hat aber keine Start-up-Szene?

Wir können und wollen mit Wien und seiner Szene nicht konkurrieren. Wir haben eine Spin-off-Strategie entwickelt. Mit unserer Gründeragentur Accent gehen wir an die Universitäten und Fachhochschulen, wo wir die Studentinnen und Studenten motivieren wollen, aus ihrer Idee ein Projekt zu machen.

Ist die niederösterreichische Wirtschaftsstrategie mit Wien akkordiert? Niederösterreich und Wien werden im Ausland als einheitlicher Wirtschaftsraum gesehen. Das ergibt punktuelle Kooperationen.