IT-Firma: Mehr Frauen als Männer in der Chefetage

Purer Zufall?

Nicht ganz. "Bei Interxion wird Diversität groß geschrieben", erläutert Schupp, die zuvor IT-bzw. Rechenzentrums-Erfahrung bei Siemens, Atos IT Solutions und zuletzt bei Raiffeisen Informatik sammelte. Im Unternehmen würden Frauen sowohl bei diversen Positionsbesetzungen als auch als Frau generell einfach wertgeschätzt. "Das ist nicht nur ein Schlagwort, wir leben das auch". Im IT-Unternehmen mit 57 Beschäftigten beträgt der Frauenanteil derzeit 20 Prozent und soll noch gesteigert werden. Schupp möchte Frauen auch aktiv auf ihrem Karriereweg unterstützen. "Die Teamassistentin von heute muss nicht die von morgen sein, da gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten". Auch Teilzeit dürfe kein Karrierehindernis für Frauen sein. Teilzeit-Managerinnen gibt es jedenfalls immer mehr.

Quotenpflicht

In Deutschland wurde mit Jahresbeginn eine gesetzliche Frauenquote für Vorstände großer Börsenkonzerne eingeführt, was für viel Gesprächsstoff sorgte. In Österreich wird derzeit nicht einmal darüber diskutiert. Schupp hadert zwar mit der Quotenpflicht, wie die meint, kann sie sich aber grundsätzlich vorstellen, um die Gesellschaft auf den richtigen Weg zu bringen. "Es gibt immer noch viel zu viele Frauen, die bei Posen schlicht nicht berücksichtigt werden. Eine Frauenquote würde da schon etwas bringen . Ist sie erst einmal implementiert, muss man fünf Jahre später nicht mehr über sie nachdenken". Es sollte dann selbstverständlich sein, dass eine entsprechend qualifizierte Frau in auch in eine entsprechende Positionen kommt.

Diversität in der Chefetage

US-Techkonzerne zeigen vor, wie Diversity geht und werben gezielt weibliche Chefs an. Bei Führungskräften in der Digitalbranche in den USA machen Frauen 25 Prozent der Top-Positionen aus. Im Silicon Valley stellen Frauen elf Prozent der Managerinnen in Tech-Unternehmen. Am besten schneidet Apple mit 29 Prozent ab, gefolgt von Google mit 26 und Facebook mit 22 Prozent.