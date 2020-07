"Die Firma existiert nicht mehr im Büro"

Könnte man dann nicht mit globalen Freelancern arbeiten, statt in Österreich Anstellungen mit Lohnnebenkosten zu bezahlen?

Ich bin ein großer Freund von regionaler nachhaltiger Wertschöpfung und möchte in Österreich produzieren. Aber der primäre Faktor ist die Kommunikation. Ich habe in der Vergangenheit schon oft erlebt, was für Probleme entstehen, wenn man in Projekten mit Menschen in unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenarbeitet. Und der Aufwand, das zu betreiben, kann sich bei größeren Projekten rechnen, wenn man jemanden hat, der diesen Kommunikations-Gap auflöst. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden, dabei ist es oft ein Asset, dass wir in Österreich produzieren.

Was wäre aus Ihrer Perspektive jetzt wirtschaftspolitisch wichtig bzw. was würden Sie sich vom Staat wünschen?

Entbürokratisierung. Zuerst helfen, dann nachrechnen. Wir in unserer Branche sind allgemein nicht sehr stark von dieser Krise betroffen, aber viele KMUs und EPUs schon. Es wurde medial kommuniziert, dass allen geholfen wird, aber was dann passiert ist, war typisch österreichisch: Massive Bürokratie, minimal Kohle raus, anstatt dass man zuerst hilft und nachher überprüft. Ich bin froh, dass ich nichts davon gebraucht habe.

Was würden Sie anderen Unternehmen empfehlen?

Wenn ich von Unternehmen höre, die Kontrollsoftware installieren oder Menschen mit Webcams überwachen, bekomme ich die Krise. Vielleicht kann unsere Geschichte andere inspirieren, nicht auf Kontrolle zu setzen. Wir haben nicht gewusst, ob das funktioniert. Die Krise hat uns einen Schubs gegeben und es ist wunderbar aufgegangen.