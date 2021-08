Codecool: IT-Fachkräfte rasch programmiert

Die Ausbildung kostet 10.000 Euro, wobei unterschiedliche Zahlungsoptionen angeboten werden. Für IT-interessierte Frauen, die eine neue Karriere starten möchten, gibt es Ausbildungs-Stipendien. „Umfragen zeigen, dass 15.000 bis 20.000 Frauen in die IT wechseln wollen, die wollen wir erreichen“, sagt Hantusch-Taferner. Ziel sind 300 Absolventen pro Jahr in Wien, erste Firmenkunden gebe es bereits, darunter Raiffeisen. Kursbeginn am Campus in Wien ist im Oktober, die Einführungskurse beginnen am 30. August. Nähere Infos finden Sie hier

Expansionskurs

Das 2015 gegründete Ed-Tech-Start-up bildete bereits 1.200 Programmierer aus, die auch länderübergreifend vermittelt werden. Es gibt inzwischen mehr als 200 Unternehmenspartner. Wien, wo derzeit 7 Mitarbeiter beschäftigt sind, ist Headquarter für den DACH-Raum. Für die Expansion stehen 7 Mio. Euro zur Verfügung.

„Ich finde das Konzept spannend, weil es sich fast wie die duale Ausbildung am Markt orientiert und daher sehr praxisnahe ist“, meint Peter Lieber, Präsident des Verbandes der Österreichischen Softwareindustrie (VÖSI). Ob die „Amerikanisierung der Tech-Ausbildung“ auch in Österreich funktioniere, bleibe abzuwarten. Lieber gibt zu Bedenken, dass die Drop-Out-Rate bei IT-Schulungen sehr hoch ist. „Und um richtig programmieren zu können, braucht man in der Regel zwei bis drei Jahre.“