Beim heutigen Ministerrat beschließt die türkis-grüne Regierung die Einrichtung von zwei neuen Arbeitsstiftungen: Eine widmet sich dem Umwelt-, die andere dem Verkehrsbereich.

Ziel dieser Arbeitsstiftungen sei es, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen entgegenzuwirken. Die Corona-Joboffensive (mehr dazu hier), die bereits mehr als 113.000 Menschen in Anspruch genommen haben, das Fachkräftestipendium und die "Aktion Sprungbrett" laufen parallel.

Zu den beiden Stiftungen:

Für Aus- und Weiterbildungen im Umweltbereich werden in Summe 17 Millionen Euro investiert. Davon kommen rund 6,5 Millionen direkt von Unternehmen, in denen die Teilnehmer 18 bis 24 Monate lang aus- bzw. weitergebildet werden sollen. Es handelt sich dabei ausschließlich um so genannte "Green Jobs". 10,5 Millionen steuert das Arbeitsministerium bei - allerdings nicht, wie Minister Kocher betont, aus dem laufenden Budget. Es sei zusätzliches Geld.

Für Jobs im Verkehrsbereich investiert die Regierung ebenfalls 10 Millionen Euro - auch dieses Geld kommt zusätzlich zum Regelbudget des Ressorts dazu. Einen Fachkräftemangel gebe es laut Kocher vor allem im öffentlichen Verkehr. Europaweit werden Lokführer gesucht - auch in Österreich steht der Job auf der Mangelberufsliste. Es bestehe großes Umschulungspotenzial: Derzeit gebe es rund 4.000 arbeitslose Kraftfahrer.

Die Maßnahmen unterstützen die Strategie der Bundesregierung, für die Zukunft mehr und bessere Jobs zu schaffen, sagt Kocher. Das Angebot richte sich an Arbeitslose bzw. an Menschen, die arbeitslos werden und sich weiterbilden wollen. Der Start ist Anfang 2022.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) betont, dass man diese Jobs gerade jetzt, zur Bewältigung der Corona-Krise, gut gebrauchen könne. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wird heute im Nationalrat beschlossen (mehr dazu hier) und schaffe enormen Bedarf an Fachkräften. "Wir brauchen die Installateurinnen und Installateure, die die alten Heizkessel herausnehmen und die neuen Systeme installieren", erklärt Gewessler.

Gewessler spricht von rund 1.000 Ausbildungsplätzen, die durch die neuen Stiftungen geschaffen werden können. Das Interesse sei groß, "viele Betriebe wollen diesen Weg mit uns gehen" und die Bandbreite an Jobs sei groß.

Auch im Mobilitätsbereich gebe es einen Rekord-Ausbau, und auch das generiere einen Bedarf an Jobs bzw. Umschulungen, etwa "vom Flugbegleiter zum Zugbegleiter", sagt Gewessler.

