So (gut) funktioniert die Corona-Joboffensive

„Erfolg“ der Corona-Joboffensive

In der #futurefactory, ein Schulungszentrum, das im BFI stationiert ist, werden Frauen zwischen 21 und 25 Jahren, die ausschließlich einen Pflichtschulabschluss vorweisen können, auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. „Zwischen acht und 25 Wochen bleiben die jungen Damen hier. Über 50 Prozent können in dieser Zeit an Unternehmen vermittelt werden“, erklärt Jutta Waltner, Leiterin des Schulungszentrums. Ziel in dieser Zeit sei es, Interessen zu aktivieren und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Arbeitsmarkt zu bieten habe. „Die Geschlechterquote unter Teilnehmenden ist hier 100 Prozent männlich“, erklärt wiederum Monika Schieber-Tilinko vom CODERS.BAY Vienna, einem weiteren Projekt. „Beabsichtigt ist das nicht. Wir wollen jedenfalls mehr um Frauen werben.“

In den Räumlichkeiten von CODERS.BAY Vienna (vom BFI), das eher an ein Start-up im Silicon Valley erinnert, werden Informatiker und Netzwerktechniker ausgebildet. Formelle Anforderungskriterien gebe es keine, so wird mitunter Schulabbrechern eine Möglichkeit gegeben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Auch hier bleiben die angehenden ITler nicht lange, bevor sie weiterziehen. Höchstens fünf Monate dauert eine Ausbildung.