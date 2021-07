Tourismus: „30 Prozent der Mitarbeiter kommen nicht zurück“

Viele Beschäftigte sind während der Pandemie in den Handel gewechselt, wo die Jobs sicherer sind. Und Saisonniers – etwa aus Ungarn – haben in der Lockdown-Zeit in ihrer Heimat einen Job angenommen, der weniger Geld, aber dafür mehr Sicherheit bringt.

Doch trotz des Arbeitskräftemangels im Tourismus, sind in Österreich aktuell 360.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Eine Schieflage, die Arbeitsminister Martin Kocher nun mit etwas Druck begradigen möchte.