Arbeitsminister Kocher zur Arbeitsmarkt-Krise und wie wir da wieder rauskommen

Schon vor der Krise waren wir mitten im Strukturwandel, die Digitalisierung und Automatisierung hat viele Branchen verändert. Corona hat nochmals turboschnell digitalisiert und viele Dinge möglich gemacht. Gehen wir vielleicht sogar besser und für die Zukunft gerüsteter aus diesem Corona-Jahr hervor?

Das wird sich zeigen. Es gab in der Vergangenheit Krisen, die zu einem Wandel geführt haben, der sich als positiv herausgestellt hat. Das wird sich seriös erst in drei, vier Jahren beurteilen lassen. Wir werden dann auch die Daten über die Produktivität haben - ob sie sich verbessert hat durch Homeoffice oder nicht. Was wir wissen ist, dass die Menschen anders arbeiten wollen. Ich glaube da bleiben Veränderungen bestehen und hier entstehen Strukturen, die für Arbeitnehmer und Arbeitgeber positiv sind.

Glauben Sie, dass die Digitalisierung mehr Arbeitsplätze schafft oder zerstört? Es heißt ja immer: die Arbeit ist uns noch nie ausgegangen.

Das hängt davon ab, wie Sie das Ende dieses Strukturwandels definieren. Wenn wir von den nächsten fünf bis zehn Jahren sprechen, bin ich sehr optimistisch. Was in 20 oder 30 Jahren sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Natürlich verändert sich die Struktur von Arbeit, Niedrigqualifizierte verlieren eher ihren Arbeitsplatz. Gleichzeitig entstehen aber neue Arbeitsplätze. Die große Aufgabe der Politik ist es, die Leute mitzunehmen und für diese neuen Arbeitsplätze zu qualifizieren.

Noch zur aktuellen Krise auf dem Arbeitsmarkt: Wird die so schnell vorbeigehen, wie sie gekommen ist?

Der erste Punk wo man durchatmen kann, ist, wenn die meisten Menschen in den meisten europäischen Ländern durchgeimpft sind. Und wir wieder in die Gastro und auf Urlaub fahren können und die meisten anderen Einschränkungen fallen. Wirtschaftlich wird die Krise eine gewisse Zeit nachwirken. Auf dem Arbeitsmarkt wissen wir, dass das zwei bis drei Jahre dauert, bis wir wieder auf Vorkrisenniveau sind. Bei den Schulden dauert das noch länger.

Thema New Work: Die Krise hat viele neue Phänomene hervorgebracht – etwa, wie wir arbeiten. Ist das Homeoffice gekommen, um zu bleiben? Oder doch eher ein vorüberziehendes Phänomen?

Grundsätzlich glaube ich, es ist gekommen um zu bleiben. Aber in hybriden Formen. Ein Teil im Büro und ein Teil im Homeoffice, das ist in vielen Bereichen der Betriebswirtschaft attraktiv für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und es ist wichtig, dass diese Regelungen auf Freiwilligkeit beruhen.

Stichwort Systemrelevante Jobs: Wir haben gesehen, wer in Lockdowns und der Gesundheitskrise das Land aufrecht hält. LKW-Fahrer, Handelsmitarbeiter, Krankenpersonal, Kindergarten-Pädagogen. Ist deren Anerkennung und der Wert ihrer Arbeit nachhaltig gestiegen?

Es gab sicher mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung. Aber ob sie bleibt, werden wir sehen. Die Krise hat jedenfalls gezeigt, dass die Wirtschaft komplexer ist und dass wir in Krisen relativ resistent sind. Es hat mit viel Flexibilität auf allen Seiten gut funktioniert.

Ist es also besser gelaufen, als man das erwarten hätte können?

Es ist bei Weitem besser gelaufen. Aber man hat auch in den Krisenstäben gesehen, wo die Grenzen bei der Versorgung liegen und wie wichtig offene Grenzen in Europa sind.

Wohin entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Stichwort Sockelarbeitslosigkeit, also dieser festgefahrene harte Kern der Arbeitslosen, die nicht vermittelbar sind: Worauf werden wir uns da einstellen müssen?

Wir werden alles tun, dass es nicht zu einer Verfestigung einer hohen Sockelarbeitslosigkeit kommt. 50 Prozent der Arbeitslosen haben maximal einen Pflichtschulabschluss. Das wird auch eine Aufgabe des Bildungsministeriums sein. Die Folge von niedriger Qualifikation wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Vor allem, wenn nun die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen und die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt kommen.

Kann die Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge beim Problem der hohen Arbeitslosigkeit helfen?

Die Frage ist, wem das hilft. Die gut ausgebildeten Arbeitskräfte werden bessere Angebote haben, bessere Chancen. Es wird einen Wettbewerb um Fachkräfte geben. Die Verfügbarkeit von Fachkräften in gewissen produktiven Bereichen kann sogar zu einem Wachstumshemmnis führen. Darum müssen wir in den nächsten Jahren auf die Weiterqualifizierung achten.

Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen. Wie stehen Sie dazu?

Als Wissenschaftler bin ich immer gesprächsbereit. Ich finde, es ist eine spannende Idee, aber ich kenne noch kein Modell das funktioniert. Und wir haben durch die Mindestsicherung ja schon ein Grundeinkommen in diesem Land. Nicht ganz bedingungslos allerdings. Es ist gut, dass wir hier im sozialen Bereich differenzieren können.

Was halten Sie von der Maschinensteuer?

Da bin ich stärker dagegen. Das wäre eine Steuer, die Innovation behindert. Innovation schafft Arbeitsplätze, zwar andere, aber sie schafft sie.

Was rettet uns in Zukunft vor Arbeitslosigkeit? Was beschert uns ein Leben mit einer Arbeit, von der wir auch gut leben können? Was würden Sie jungen Menschen auf Jobsuche raten?

Letztlich ist das einfach: Bildung ist ganz entscheidend. Und man muss flexibel bleiben und dann auch einmal den Job wechseln.

Wie lang haben Sie ihren Ausflug in die Politik ausgelegt?

Natürlich bin zum Ende der Legislaturperiode. Und dann werden wir weitersehen.

Das heißt, Sie halten sich selbst auch flexibel?

Ja, natürlich, ich kann nichts fordern, das ich nicht selbst umsetzen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht zu sehr in eine Sache verbohrt.