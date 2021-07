Lobautunnel:-Evaluierung: Ludwig droht mit Klage

Wie berichtet, haben Wien, NÖ und das Burgenland ein gemeinsames Protestschreiben gegen die Pläne der Ministerin verfasst. Mittlerweile haben sich die restlichen Bundesländer angeschlossen. Paktiert wurde das bei einem Treffen aller Wirtschaftslandesräte in Bad Aussee. In einem Papier ersuchen die türkisen und roten Referenten wörtlich „die zuständige Frau Bundesministerin [...] gemäß dem Programm der Bundesregierung die bereits bewilligten oder beschlossenen Infrastrukturprojekte umzusetzen und die an den Vorstand der ASFINAG am 29. 06. 2021 erteilte Eigentümerweisung, die einen defacto Umsetzungsstopp für wichtige Projekte auf Autobahnen und Schnellstraßen bedeutet, sofort zurückzunehmen.“

Gleichzeitig wird vorgerechnet, dass die Ministerin dadurch österreichweit Investitionen in der Höhe von rund 4,9 Milliarden Euro gefährde. Daran würden rund 10.000 Arbeitsplätze hängen. Das Vorgehen von Gewessler werde so zur Standortfrage.