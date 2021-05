Diskussion um Lobautunnel: "Niemand will einen zweiten Speckgürtel"

Können Sie damit leben, dass der Tunnel durch ein Naturschutzgebiet führt?

Lechner: Das ist natürlich nicht lustig und eine Herausforderung – bis hin zur Grundwasser-Situation. Ich gehe aber davon aus, dass in unserem Rechtsstaat derartige Bedenken auch gesehen werden. Und wenn es Probleme gibt, die nicht behebbar sind, dann muss es auch einen negativen Bescheid geben. Ein Tunnel ist aber immer noch besser als eine überirdische Lösung.

Schremmer: Ursprünglich wurde eine Trasse vorgeschlagen, die in dieser Hinsicht günstiger gewesen wäre. Dass die Donauquerung nun woanders erfolgen soll, war ein politischer Beschluss. Das war vor 14 Jahren. Bis zur Fertigstellung werden wohl 30 Jahre vergangenen sein. Eine Neuplanung würde weitere zehn bis 15 Jahre in Anspruch nehmen und müsste wieder die Frage der Verkehrserschließung des in den nächsten Jahren am stärksten wachsenden Stadtteils lösen.

Lechner: Aber wenn aus Gründen des Naturschutz das Projekt nicht umsetzbar ist, ist das zu akzeptieren. Aber auch umgekehrt ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen muss, dass das Verfahren erschöpft ist und alle Argumente vorgelegt wurden.