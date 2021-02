Verkehrsplaner will den Lobautunnel ausbremsen

Denn innerstädtisch lege man über das bestehende Straßennetz deutlich kürzere Distanzen zurück als über die S1. Der Straßenverkehr sei Hauptunfallursache. Und da der Autobahnbau Natur zerstöre und Lärm verursache, werde auch die Lebensqualität der Anrainer beeinträchtigt. „Das Projekt ist also nicht zweckmäßig.“

„Und sparsam auch nicht: Je nach Schätzung werden 1,9 bis 4,5 Milliarden Euro in zehn Kilometer Straße investiert. Das Geld würde für 100 bis 200 Kilometer Straßenbahn reichen“, sagt der Verkehrsplaner. „So bekämen Floridsdorf und die Donaustadt super Verbindungen, die man auch ins Umland führen könnte – wodurch die Marchfeldschnellstraße S8 überflüssig wäre.“

SPÖ, ÖVP und FPÖ wollen Tunnel

Außerdem schädige die Asfinag die Wirtschaft: Boden werde zerstört, Landschaft entwertet und Wertschöpfung aus der Region abgezogen. Dazu käme der negative Einfluss aufs Klima.

Außer an die Stadt appelliert Knoflacher daher an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), das Projekt zu stoppen. Bei ihr sehen auch die Tunnel-kritischen Neos in Wien das letzte Wort. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erachtet den Lobautunnel dagegen als „wichtig für die Stadt“ – genau wie ÖVP und FPÖ. Allerdings, heißt es aus dem Rathaus, sei nun ohnehin das Gericht am Zug.

Wie berichtet, eruiert zurzeit der Verwaltungsgerichtshof, ob das Projekt umweltverträglich ist. Bei der Asfinag rechnet man im ersten Halbjahr 2021 mit einer Entscheidung. Diese gelte es abzuwarten. Zudem sind noch naturschutz- und wasserrechtliche Bewilligungen ausständig. Der Baubeginn 2021 ist also fraglich.