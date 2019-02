Lobautunnel: Asfinag startete Probebohrungen

Bewilligt ist der Lobautunnel zwar noch nicht. Bei der Asfinag, die das umstrittene Bauprojekt unter dem Nationalpark Donauauen realisieren soll, hat man aber bereits die Bohrer in Gang gesetzt: Im Bereich der Donauinsel sowie bei Schwechat werden zurzeit Bodenproben entnommen, um das Erdreich zu erkunden. An tatsächliche Arbeiten am Tunnel ist freilich nach wie vor nicht zu denken. Und so wie es aussieht, dürfte sich der Baustart weiter verzögern.