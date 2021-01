24.000 offene Stellen: Corona verschärft IT-Fachkräftemangel

Unternehmen können ihre offenen internen IT-Positionen nur zu durchschnittlich 77 Prozent füllen. „Unsere Unternehmen leiden unter dem IT-Fachkräftemangel enorm und Österreich gehört zu den negativen Spitzenreitern im EU-Vergleich“, sagt Zandonella. Am dringendsten benötigt werden Software-Entwickler (6.300) und IT-Sicherheitsspezialisten, am größten ist der Bedarf in Oberösterreich, Wien und der Steiermark. "In fünf Jahren dürften schon 30.000 Kräfte fehlen", schätzt der Branchenvertreter. Der Mangel umfasse inzwischen alle Bereiche der Informationstechnologie. "Jeder Bereich ist gut und wichtig".