UBIT-Obmann Harl: „Brauchen Masterplan für mehr IT-Fachkräfte“

Um wirksam gegen den akuten IT-Fachkräftemangel vorzugehen, müsse die Regierung endlich ein Gesamtkonzept vorlegen, fordert Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung/IT (UBIT) in der Wirtschaftskammer. „Es gibt zwar die eine oder andere Initiative, aber es fehlt ein Masterplan für mehr IT-Fachkräfte mit konkreten Umsetzungsschritten“, sagt Harl im Gespräch mit dem KURIER.

Laut Schätzungen des Fachverbandes können in ganz Österreich derzeit 5000 bis 10.000 offene IT-Stellen nicht besetzt werden. Die Personalsuche im benachbarten Ausland mache wenig Sinn, denn auch hier würden die Fachkräfte fehlen. Die von der Regierung groß angekündigte Einführung des neuen Lehrberufes „Applikationsentwicklung-Coding“ mit einer Lehrzeit von vier Jahren sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein und könne die Problematik keineswegs lindern, so Harl. Er rechnet mit maximal 150 bis 200 zusätzlichen Lehrabsolventen jährlich in ganz Österreich.