IT-Lösungen aus Österreich sollen gebündelt werden

Für Alfred Harl, Obmann der Bundessparte Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) in der Wirtschaftskammer, ist die Ö-Cloud eine „wichtige Initiative für mehr Rot-Weiß-Rot in der IT-Branche“. Er kann sich vorstellen, rund um heimische Leitbetriebe ein ganzes IT-Cluster zu formen, um österreichische Lösungen gemeinsam zu promoten. „Wir müssen mehr Bewusstsein für IT aus Österreich schaffen“.

In Österreich gebe es "jedes Know-How, das Google auch hat“, so der Branchensprecher zum KURIER. Was im Land fehle sei aber die Kapitalkraft größerer Staaten wie etwa der USA. „Österreich ist als IT-Land hervorragend, aber zu klein“. Mehr als 80 Prozent der heimischen Software- und Hardwarebranche seien Klein- und Kleinstbetriebe.