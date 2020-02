IT-Fachkräftemangel in Österreich besonders hoch

Österreich stand beim Fachkräftemangel für den IT- und Telekommunikations-Bereich im EU-Vergleich 2018 ganz oben. Lediglich Rumänien und Tschechien hatten einen noch größeren Bedarf. Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

Engpass

Drei Viertel der heimischen Betriebe gaben an, hier einen Engpass zu haben - im EU-Schnitt waren es 58 Prozent, in Deutschland 69 Prozent, geht aus den heute veröffentlichten Zahlen des EU-Statistikamtes Eurostat hervor. Den geringsten Fachkräftemangel in der Branche wiesen unterdessen Spanien (27 Prozent) und Griechenland (38 Prozent) auf.