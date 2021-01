Software-Branche: "Viele Freelancer lassen sich jetzt anstellen"

Die Corona-Hilfen der Regierung hält Lieber, der auch Präsident des Gewerbevereins ist, zwar grundsätzlich für richtig gesetzt. Es wurde aber zuwenig auf die Kleinteiligkeit der heimischen Wirtschaft Rücksicht genommen. „Es ist nicht ganz fair, die EPU mit 500 bis 1.000 Euro aus dem Härtefallfonds abzuschasseln, immerhin stellen sie die Mehrheit der Wirtschaftsbetriebe in Österreich und sind größte Beitragszahler in der Wirtschaftskammer“. Auf der anderen Seite könnte sich US-Software-Riese Microsoft für das – angekündigte – Cloud-Milliardenprojekt in Österreich – 140 Mio. Euro an staatlicher Investprämie abholen. „Die Förderungen waren sicher ausschlaggebend für die Standort-Entscheidung“, glaubt Lieber.

Frust bei Start-ups

Besonders Start-ups, die mit viel Steuergeld zum Gründen quasi überredet wurden, seien nun frustriert. Allerdings trenne die Krise auch die Spreu vom Weizen und zeige, wer überlebensfähig ist. „Um die guten Leute muss man sich in der IT-Branche keine Sorgen machen.“