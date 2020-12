Start-ups sollen "Kaufhaus Österreich" Leben einhauchen

Mahrer verteidigte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag die Plattform und sprach von einem Missverständnis der Kritiker. Das "Kaufhaus Österreich" sei - anders als der Name vermuten lässt - nie als eine Einkaufsplattform wie Amazon gedacht gewesen, sondern als Übersichtsregister für heimische Shops, um diese für Online-Einkäufer sichtbarer zu machen. Bei einem solchen Register soll primär nicht nach Produkten, sondern nach Anbietern gesucht werden.

Die Wirtschaftskammer sei im Umsetzungsprozess zwar nicht direkt eingebunden gewesen, aber er hielt die Idee "von Anfang an für gut". Dennoch kündigte Mahrer nun Verbesserungen für das "Kaufhaus Österreich" an. So will er Schramböck die in der Start-up-Community entstandene Idee einer Challenge vorschlagen. Die besten Vorschläge für ein rot-weiß-rotes Online-Marktplatz sollten prämiert werden, so Mahrer.