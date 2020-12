"Kaufhaus Österreich": Opposition plant Anfragen

Die Häme an dem von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und WKÖ-Präsident Harald Mahrer am Montag präsentierten "Kaufhaus Österreich" zur Unterstützung österreichischer Onlinehändler reißt nicht ab. SPÖ, FPÖ und NEOS kündigten parlamentarische Anfragen an. Von Interesse sind dabei vor allem die entstandenen Kosten. In den sozialen Medien spotten User über zweifelhafte Sucherergebnisse und schlechte Nutzbarkeit.

"So an den Nutzern vorbeizuproduzieren, das muss einem einmal einfallen", sagte SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda am Dienstag zur APA. FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer sprach in einer Aussendung von einem "blamablen Online-Shopping-Portal, das Amazon & Co wohl nicht ins Schwitzen bringen wird". NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn will wissen, inwiefern das "Kaufhaus Österreich" Händlern hilft, die keinen Webshop haben.

Alle drei Oppositionsparteien kündigten eine parlamentarische Anfrage an. Die SPÖ will etwa wissen, wer diese Webseite zu verantworten hat, was sie gekostet hat, ob es dazu eine Ausschreibung gibt, welche Agentur den Zuschlag bekommen hat und nach welchen Kriterien der Auftrag vergeben wurde. "Nicht überraschend wäre es, wenn für Gestaltung und Programmierung der Homepage eine Firma mit ÖVP-Verbindungen engagiert wurde", so Hofer. Dazu sowie zu den entstandenen Kosten werde die FPÖ eine Anfrage einbringen.

Die NEOS wollen von Wirtschaftsministerin Schramböck wissen, wie es zu der Idee gekommen ist, wie viel Geld bis zum Start investiert worden ist und welches Budget für die Vermarktung der Seite vorgesehen ist. Schellhorn mutmaßt, dass für die Website "offenbar auch Kammergeld für nichts anderes als eine patscherte Erweiterung des 'Firmen-ABC' ausgegeben" worden sei, zumal es sich um eine Kooperation zwischen der Wirtschaftskammer und dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort handle. Statt der Linksammlung wäre es besser gewesen, mehr Geld für den Ausbau von Webshops zur Verfügung zu stellen, räumte NEOS-EPU-Sprecherin Henrike Brandstötter ein.