Spott und Häme für neue Einkaufsplattform "Kaufhaus Österreich"

"WILLKOMMEN IM KAUFHAUS ÖSTERREICH Ich kauf' regional – das geht auch digital!" So werden die Besucher der Website "Kaufhaus Österreich" auf der Startseite der Plattform der Bundesregierung und der Wirtschaftskammer begrüßt, die den heimischen Handel unterstützen soll. So weit, so löblich. Doch gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, befindet Österreichs Twitteria, die sich seit dem Launch der Plattform über selbige genüsslich lustig macht.

Was möglicherweise nicht ganz im Sinne des Erfinders ist, sind die Links zum Internetgiganten Amazon, dem "Kaufhaus Österrreich" ja eigentlich Konkurrenz machen wollte.