Google-Europachef: "EU-Regulierung verschlechtert unsere Services"

Sie betonen, wie wichtig Ihnen Europa ist. Aber wie europäisch ist Google?

Wir haben in Europa viele Tausend Beschäftigte und seit 2007 insgesamt 12 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur, etwa Datacenter, investiert. Außerdem haben wir mit unserem Programm „Grow with Google“ seit 20015 mehr als 17 Millionen Menschen in der EMEA-Region mit unseren digitalen Trainings erreicht, mehr als 10.000 pro Jahr allein in Österreich.

Wie wichtig ist der österreichische Markt für Google?

Es ist ein kleines Land und wir schauen, dass wir unsere Produkte und Services auch in kleinere Länder und nicht nur in die großen bringen. Da spielt etwa die deutsche Sprache eine Rolle. Österreich war eines der ersten Länder, in dem wir Google News Showcase für Verlage auf den Markt gebracht haben.