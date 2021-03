Der Konzern, der weiß, was du suchst

Aus der Fülle dieser Eingaben erstellt der Konzern umfangreiche Benutzerprofile. Diese werden durch die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern noch erweitert. So bieten viele Websites an, sich direkt mit Google einzuloggen. Der jeweilige Gmail-Zugang hat dann also auch eine Verbindung zu diesen Seiten und wird in Verknüpfung mit den Suchanfragen und den Nutzerdaten des Smartphones zum zentralen Stützpfeiler der Online-Präsenz.

Für Betreiber von Internetseiten gibt es außerdem ein Tool namens Google Analytics, mit dem die Nutzerbewegungen auf der Seite ausgewertet werden können. Auch diese Daten liegen bei Google.

Interessant ist dabei nicht der oder die Einzelne. Aus der Masse der Profile generiert Google ein umfangreiches Portefeuille unterschiedlicher Zielgruppen. Werbekunden können sich dann aussuchen, welchen davon ihre Werbung gezeigt wird. Quer über alle Kanäle zusammengerechnet macht Alphabet 81 Prozent des Milliarden-Umsatzes mit Werbung.

Google am Wiener Graben

Googelt man nach Google in Österreich, findet man nur relativ spärliche Informationen. Mutterkonzern Alphabet betreibt mit der Google Austria GmbH seit 2006 eine Niederlassung mit Anschrift in der Wiener Innenstadt. Der Standort ist sehr unauffällig. Wer ab und zu am Graben unterwegs war, ist vermutlich schon daran vorbeigegangen, ohne ihn zu bemerken.