Die US-Tech-Giganten: Was Amazon, Google und Co. so mächtig macht

Man nennt sie die „Big Five“, die großen Fünf. Oder auch „GAFAM“: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.Diese Unternehmen dominieren das Internet-, Computer und Handy-Geschäft. Zwar tauchen ständig neue Konkurrenten auf. Man denke an Netflix, Alibaba oder Tencent, Chinas größter Internet-Konzern. Doch an den Big Five kommt keiner vorbei. Beispielsweise auf dem globalen Werbemarkt.

Die Big Five haben ein rasantes Wachstum hinter sich. Sie haben die besten Köpfe im Kampf um die größten Talente für sich gewonnen. Und sie haben Unsummen an Kapital angezogen: Alle fünf sind heute unter den sechs wertvollsten Konzernen der Welt. Nur Saudi Aramco, der weltgrößte Erdölkonzern, spielt noch in dieser Liga mit.