Amazon: Die maskierte Datenkrake

Je größer Amazon wurde, desto mehr konnte das Unternehmen von den Daten profitieren und Verhaltensmuster der Konsumenten nachzeichnen. Amazon weiß nicht nur, was und wann wir gekauft haben, sondern auch, was wir uns angesehen und nicht gekauft haben. Das Unternehmen kennt unsere Wohnadressen, an denen wir gewohnt haben, weiß durch unser Kauf- und Klickverhalten, wie wir politisch gesinnt sind, und kennt so ziemlich alle Vorlieben, die wir haben. Amazon kennt uns damit besser, als jeder unserer besten Freunde. Da sich die meisten Menschen über die Jahre nicht wesentlich ändern, weiß Amazon auch noch in zehn oder mehr Jahren, wer und wie wir sind.