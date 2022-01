Deutschland will jährlich 400.000 Fachkräfte ins Land locken

Die neue deutsche Regierung will jedes Jahr 400.000 qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben. Dadurch sollen demografische Ungleichgewichte und Arbeitskräftemängel in Schlüsselsektoren verhindert werden. Diese drohen die erhoffte baldige Erholung von der Coronavirus-Pandemie zu bremsen.



"Der Fachkräftemangel ist inzwischen so gravierend, dass er unsere Wirtschaft dramatisch abbremst", sagte Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der mitregierenden Freien Demokraten (FDP) im Bundestag, der WirtschaftsWoche.



"Wir bekommen die Überalterung am Arbeitsmarkt nur mit einer modernen Einwanderungspolitik in den Griff", stellte Dürr fest. Die Politik müsse "sehr schnell und sehr gründlich umsteuern". Konkret wurde Dürr bei der Zahl der benötigten Einwanderer: "Wir müssen die Marke von 400.000 zuwandernden Fachkräften so schnell wie möglich erreichen".