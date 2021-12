Bis zu 2.000 Euro am Tag: Preise für IT-Spezialisten explodieren

Lohn-Preis-Spirale

Um die Lohn-Preis-Spirale in der IT-Branche einzubremsen, schlägt der Branchensprecher Änderungen bei der jährlichen Lohnrunde der Sozialpartner vor. So sollte die generelle Gehaltserhöhung nur für die KV-Mindestlöhne gelten. Die Ist-Löhne sollten gar nicht oder je nach Qualifikation in abgestufter Form erhöht werden. "Eine Ist-Lohnerhöhung für alle Beschäftigten in der IT-Branche ist ein kontraproduktives Signal, weil sie den Betrieben den Spielraum für eigene Lohnerhöhungen nimmt", argumentiert er.