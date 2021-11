Cyberangriff auf Attensam: „Haben das Risiko total unterschätzt“

Trotz Cyberangriffs und zwei Lockdowns konnte Österreichs Marktführer bei der Betreuung von Wohnimmobilien das Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende Juni) mit einem Umsatzplus von 6,2 Prozent auf 87,7 Mio. Euro abschließen. „Wir sind in der Krise zum Glück breit aufgestellt“, so Attensam.

Profitiert hat das Unternehmen vom Trend zur Auslagerung von Grünflächenbetreuung und Winterdienst durch die Gemeinden. Auch der Bereich Oberflächen-Desinfektion war durch die Corona-Pandemie gefragt und konnte die rückläufige Nachfrage bei der Büroreinigung, in der Hotellerie und bei Freizeiteinrichtungen abfedern.

Winterdienst lief gut

Das Kerngeschäft mit der Schneeräumung – 36 Prozent des Umsatzes – lief dank der in vielen Teilen Österreichs recht winterlichen Verhältnisse gut. Im Vorjahresvergleich gab es ein Umsatzplus von 6,1 Prozent. Sorgen bereitet dem Firmenchef die Suche nach Mitarbeitern. Aktuell gibt es rund 50 offene Stellen. „Vor allem in Oberösterreich saugt uns die Industrie Personal ab“, berichtet Attensam. Für die 900 Beschäftigten entsteht in Regau/OÖ ein eigenes Schulungszentrum. Auch Lehrlinge werden wieder ausgebildet.