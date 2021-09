Erwischt man Hacker? Nur ein Drittel aller Fälle in Österreich wird aufgeklärt..

Pfundner: Wir können oft genau sagen, wer es ist. Wir haben teilweise Gesichter zu den Personen; aber wir haben rechtlich keine Handhabe, der sitzt vielleicht im Kongo oder in Taiwan. Wir legen der Polizei die Facebook-Profile von den Leuten offen.

Kann man mit den Angreifern auch verhandeln?

Pfundner: Dass die Angreifer preislich nachlassen, haben wir bisher noch nicht erlebt.

Wo sehen die Angreifer ihr Einfallstor?

Pfundner: Ein Beispiel: Microsoft hat angekündigt, dass es für das Betriebssystem Windows 7 keine Sicherheitsupdates mehr geben wird, es läuft aus. Ab diesem Zeitpunkt ist Windows 7 PC hackbar, und irgendwann findet man eine Lücke über den Windows-PC ins System hinein. Noch schlimmer sind noch ältere Betriebssysteme.

Was machen die Hacker? Sie durchleuchten das Netz und suchen alle Windows-7 oder noch ältere Systeme in Europa, die gerade online sind und somit wissen sie es genau: Wo stehen die Geräte? Wer sind die Eigentümer? Welche Unternehmen sind dahinter und können sich dadurch einfach hinein locken:

Haben Sie professionelle Hacker in Ihrem Betrieb?

Pfundner: Unsere Topleute kommen, eigentlich von der „bösen Seite“ und sind „bekehrt“ - oder sagen wir lieber: Sie haben erkannt, dass das nicht der Sinn des Lebens ist. Und das sind jetzt die, die genau wissen, wie's geht und versuchen jetzt auf der guten Seite das Schlimmste zu verhindern.

Wie steht es mit dem Schutz unserer Infrastruktur, der Wasserversorgung, dem Strom, den Spitälern?

Pfundner: In einem Ort in Nordeuropa wurden zwei Systeme gehackt, die Kanalisation und das Wasserwerk. Die Angreifer haben die Wasserpumpen, einfach plus und minus umgedreht. Das heißt aber, dass bei allen Toiletten das Abwasser retour schießt. Und das heißt, dass es alle Wasserleitungen zerreisst.

Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn eine Kläranlage in Wien oder die Wasserwerke Wien eine Attacke in diesem Umfeld hätten. Dann ist Wien ein Jahr lang tot. Dann gibt's kein Wasser, dann gibt's keine Kanalisation. Und das versuchen wir in die Köpfe dieser Unternehmen reinzukriegen. Einige haben es verstanden, aber um das Problem zu lösen, braucht man wirklich viel Kapital. Da geht es nicht nur um einen PC, sondern darum Maschinen zu schützen. Und dazu brauche ich enorme Infrastruktur.

Das bedeutet: In Stadt, Land, Bund gilt es noch viel nachzuholen, um uns zu schützen?

Pfundner: Vielen staatliche Organisationen ist das leider noch nicht so bewusst ist. Bei den privaten Unternehmen gibt es mehr Bewusstsein,.

Janecek: Wir sehen bereits Angriffe auf Krankenhäuser. Mittlerweile sind wir schon bei der Herz-Lungen-Maschine. Und sie beginnen inzwischen auch schon, die kleineren Stadtwerke anzugreifen: Das ist ganz schlimm, denn dahinter verbirgt sich Trinkwasser, Schmutzwasser, Strom, Internet.

Pfundner: Aber immer mehr Bürgermeister, die ja keine Experten für IT sind, die verstehen, dass es ein Risiko für die Bevölkerung gibt. Erst vor kurzem haben wir diskutiert: Ein Staudamm - einfachste Technologie. Das sind Motoren, die die Schleuse auf- oder zumachen. Ich brauche nur die Motoren einmal auf „zumachen“ drücken – und eine Region steht unter Wasser.

Wie können Sie noch ruhig schlafen, bei all dem möglichen Schaden, den Hacker anrichten könnten?

Pfunder: Die Frage ist: Was könnte das Interesse eines Hacker sein, jetzt in Österreich aktiv zu werden? Beim Attentat im November haben wir leider gesehen, dass so etwas Schlimmes auch in Österreich passieren kann. Aber ich denke mir: Da gibt's andere Infrastrukturen, die weltweit interessanter sind.

Das ist keine Garantie …

Pfundner: Ehrlich gesagt, ich fürchte den Moment, wenn wir alle mit selbstfahrenden Autos herumdüsen. Der Moment wird irgendwann kommen, dass einer – sagen wir beispielsweise – die VW Golfs hackt und dann einen Knopf drückt und dann machen alle VW Golfs in der gleichen Sekunde eine Vollbremsung.