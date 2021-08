Gehackt, erpresst, bestohlen: So legen Hacker Firmen lahm

Oft kann mit den Hackern gefeilscht werden – die Verhandlungen laufen via Chat oder Mail, der Ton ist meist höflich und nett. Die kriminelle Organisation will ernst genommen werden, als Geschäftspartner. „Das läuft wie eine klassische Geschäftsbeziehung. Die Hacker-Firma ist der Verkäufer, ich bin der Kunde“, erzählt der Inhaber eines Familienunternehmens, das vergangene Woche gehackt wurde und anonym bleiben will. Fast eine ganze Woche lang lag die Firma still. Die anfängliche Geldforderung: 300.000 Euro.

Der Unternehmer konnte in den Verhandlungen glaubhaft machen, dass so viel Geld der Ruin seiner Firma wäre. Geeinigt hat man sich schließlich auf 17.000 Euro – als Überweisung in Bitcoins. Fünf Minuten nach der Transaktion war die gesamte IT wieder hergestellt. Rechnung von der Erpresserfirma gibt es dafür keine. Als Betriebsausgabe kann man das Lösegeld in der Buchhaltung trotzdem ausweisen (wenn man Belege hat), es ist von der Finanz anerkannt. Laut Ulrich Kallausch, Managing Partner der Beratungsfirma Certitude bestehe dennoch ein rechtliches Risiko: „Man weiß nicht, wen man bezahlt, es könnte eine terroristische Organisation sein.“

Größtes Geschäftsrisiko: Cybercrime

„Cyberattacken stellen die größten Gefahren für Unternehmen dar“, sagt Kallausch. Die Wahrscheinlichkeit, einer Attacke zum Opfer zu fallen, war nie so hoch. „Fast jedes Unternehmen ist in irgendeiner Form, sei es über die Beschaffung, Produktion oder Verkauf, mit den Internet verbunden und damit exponiert. Es kann jeden treffen: vom Nagelstudio über die Bank bis hin zum Konzern.“ Die Schlagzeilen in der Presse über Cyberangriffe sprechen für sich – trotzdem wägen sich viele in Sicherheit.

Das zeigt sich auch in den Investitionen. Im Verhältnis zu den gesamten IT-Ausgaben fallen Budgets für Cybersicherheit niedrig aus. „Ausgaben für IT machen im Schnitt zwischen ein und vier Prozent des Umsatzes aus, nicht einmal ein Zehntel davon für IT-Sicherheit“, so Tomek. Unter den häufigsten Einfallstoren finden sich eMails mit bösartigen Anhängen oder Links, Social Engineering bzw. Phishing (siehe Glossar unten), veraltete Systeme, sowie Sicherheitslücken in vielfach verwendeten Produkten, die Firmennetzwerke weltweit gleichzeitig angreifbar machen.