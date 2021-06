Wie Europa Front gegen die Cyberkrieger machen will

35.915 Cybercrime-Anzeigen gab es laut Kriminalstatistik im Jahr 2020. Das ist ein Plus im Vergleich zum Jahr davor um 26,3 Prozent. Eine „Explosion“, wie es Ermittler nennen. In den meisten Fällen (18.780) handelte es sich um Betrug. Aber auch die Anzeigen zu „Online-Kindesmissbrauch“ erreichten mit 1.702 Anzeigen einen traurigen Höchststand.

Gleichzeitig ging die Anzahl der Anzeigen insgesamt deutlich zurück, was allerdings auch an der Corona-Pandemie lag. 2020 war auch aus kriminalistischer Sicht ein Jahr wie kein anderes.

Selbst Ministerien sind vor Cyberkriminalität nicht gefeit. Das zeigte sich im Jänner des Vorjahrs. Damals gab es einen Hackerangriff auf das Außenministerium. Es wurden Dokumente abgezogen, einen Massenabgriff soll es aber nicht gegeben haben.

Der Angriff selbst ging auf die Hackergruppe Turla zurück, die an Dokumenten mit Bezug zu Russland und zur Ukraine interessiert war. Am Anfang stand ein internes Mail mit Weihnachtsgrüßen und einem attachierten Videoclip an mehrere Adressaten und Adressatinnen im Ministerium. Die hatten keine Ahnung, dass diese Weihnachtsgrüße aus Moskau waren.

Mehr Ermittler

Um der Cyberkriminalität entsprechend entgegentreten zu können, müsse man sich weiterentwickeln, ist auch den Ermittlern klar. Denn auch die Organisierte Kriminalität habe sich angepasst.

Darum will die Polizei ein „flächendeckendes Netz an Experten“ einsetzen. Und das nicht nur im Bundeskriminalamt, sondern auch bis in die Polizeiinspektionen. 600 Bezirks-IT-Ermittler sollen in Österreich zum Einsatz kommen.