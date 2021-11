Fachkräftemangel treibt IT-Gehälter in die Höhe

Die Wahrscheinlichkeit, digital angegriffen zu werden, hat in der Pandemie deutlich zugenommen. Laut KPMG-Studie verzeichnen 38 Prozent der heimischen Unternehmen eine Zunahme an Cyberangriffen. Wenn nach einer Attacke sprichwörtlich die Hütte brennt, muss rasch eine Security-Spezialistin oder ein Spezialist her, um größeren Schaden abzuwenden und künftige Angriffe zu vermeiden. Nur woher nehmen?

„Was derzeit auf dem IT-Arbeitsmarkt los ist, ist wirklich irre“, schildert Tomas Jiskra, Geschäftsführer des Personaldienstleisters TTP die aktuelle Lage. „Es trifft eine gigantische Nachfrage auf ein äußerst beschränktes Angebot“. Die Folge seien teilweise aberwitzige Gehaltsforderungen, die aus seiner Sicht in den kommenden Monaten die Inflation weiter anheizen werden. „Wir sehen da eine steile Lohnspirale nach oben“, so Jiskra. TTP ist auf Personal für die IT-, Telekom- und Bankenbranche spezialisiert. Kernmärkte sind Deutschland und Österreich, wo aktuell 670 Mitarbeiter beschäftigt sind.