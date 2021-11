Fachkräftemangel: Fünf Unternehmer erzählen, wie sie damit umgehen

Katharina Gössweiner betreibt mit ihrer Familie in Windischgarsten das Hotel Lavendel, ein Familienbetrieb mit 34 Zimmern. Die Sommersaison war gut, dem Winter sieht sie besorgt entgegen – es kamen bereits erste Stornierungen. Die fehlende Planbarkeit mache die Personalsuche schwer, die schon vor Corona nicht einfach gewesen sei, so Gössweiner. „Viele wechseln die Branche. In Oberösterreich gehen viele in die Industrie. Feste Dienstzeiten, freie Wochenenden und Feiertage – da können wir nicht mithalten. Durch den Sommer haben wir uns mit Praktikanten gerettet, den Rest haben wir als Familie gestemmt.“ Ihr Personal finde sie fast nur noch im EU-Ausland – auch das sei mit Kosten verbunden, wegen der Finanzierung der Mitarbeiterunterkünfte.

So viele fehlen der Branche: Laut AMS gab es 2019 etwa 230.000 Beschäftigte in heimischen Tourismusbetrieben. Mit Corona stand die Branche still, viele sattelten um. Die Zahl der Beschäftigten sank auf 132.000, seit den Öffnungsschritten hat sich die Personalsuche daher erschwert. Allein für die Wintersaison fehlen rund 50.000 Mitarbeiter.

Lösungsansätze: Der Tourismus sei schon vor Corona eine „Fluchtbranche“ gewesen, sagt Berend Tusch von der Gewerkschaft vida. Um das Branchenimage zu verbessern, müssten Betriebe auf bessere Gehälter, flexiblere Arbeitszeiten, mehr Ruhetage, sowie für Aufstiegs- und Weiterbildungsmaßnahmen sorgen.

