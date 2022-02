England: Aus für Quarantäne für Infizierte und Gratistests

Ob die Aufhebung der letzten Covid-Restriktionen in England ein „stolzer“, „kniffliger“ oder „unkluger“ Schritt ist, ist in Großbritannien äußerst umstritten. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber dank der unglaublichen Impfkampagne sind wir der Rückkehr zur Normalität einen Schritt näher und geben den Menschen endlich ihre Freiheit zurück“, sagte Premier Boris Johnson, dessen Regierung für Gesundheitspolitik im größten Landesteil Großbritanniens, in England, zuständig ist. „Heute ist ein stolzer Moment nach einer der schwierigsten Zeiten in der Geschichte unseres Landes“, fügte er noch an. Am späten Montag wollte er seinen Plan zum „Leben mit Covid“ in England präsentieren, der das Ende der Quarantäne-Pflicht und der meisten Gratistests vorsieht. Maskenpflicht und andere Regeln waren schon im Jänner gefallen.