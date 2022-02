Impfzentren in Niederösterreich ab März nur noch an vier Tagen geöffnet

Am Sonntag werden in Laxenburg die letzten Stiche verabreicht. Das Landesimpfzentrum im Conference Center schließt seine Pforten, die Kapazitäten werden mit jenen in der nahe gelegenen Shopping City Süd zusammengelegt. Aufgrund rückläufiger Frequenz, wie Stefan Spielbichler von Notruf 144 bestätigt. Aktuell seien nur noch rund 270.000 Menschen in Niederösterreich ohne aufrechtes Impfzertifikat. „Die könnten wir alle in eineinhalb Wochen impfen, wenn sie das wollten“, sagt Spielbichler.

1.500 Impfungen pro Tag

Knapp 1.500 Stiche werden in NÖ derzeit täglich verabreicht. Zu Spitzenzeiten waren es 30.000. Trotzdem bleiben alle übrigen Landesimpfzentren geöffnet: in der Amstettner Pölzhalle, im Zivilschutzzentrum Gmünd, in der Arena Horn, dem SCS- Mulitplex Vösendorf, im Stadtsaal Mistelbach, im Traisencenter Sankt Pölten, der Tullner Rosenarcade und der Arena Nova in Wiener Neustadt. Außerdem im Kremser Bühl Center und im G3 in Gerasdorf.

Eine Schließung einzelner Standorte sei trotz geringerer Auslastung aufgrund der Größe des Bundeslandes kein Thema, betont Spielbichler: „Wir wollen weiterhin allen Niederösterreichern die Möglichkeit zur Impfung geben.“ Die Öffnungszeiten werden ab 1. März allerdings reduziert: auf Mittwoch bis Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr.