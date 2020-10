Deutlich verschärfte Maßnahmen in Italien; Slowakei beendete erste Massentests

In der Slowakei ist am Sonntagabend die erste Phase einer beispiellosen Testung fast der gesamten slowakischen Bevölkerung auf das Coronavirus zu Ende gegangen. Seit Freitag wurden unter der Regie des Verteidigungsministeriums in vier besonders stark betroffenen Bezirken an der Grenze zu Polen alle mehr als zehn Jahre alten Bewohner einem Antigen-Schnelltest unterzogen.

Ab heute, Montag, gelten in Italien deutlich verschärfte Maßnahmen. So müssen Bars und Restaurants ab 18.00 Uhr schließen, maximal vier Personen dürfen an einem Tisch sitzen. Kinos, Theater, Spielhallen, Clubs, öffentliche Sportstätten und Schwimmbäder werden ganz dichtgemacht. Die Italiener werden aufgefordert, möglichst nicht rauszugehen und die Kontakte zu Hause mit Personen außerhalb der eigenen Familie einzuschränken. Fernunterricht wird in den Schulen ausgebaut. Die Maßnahmen gelten bis zum 24. November.

Neuer Höchststand am Tag der zweiten Runde der Parlamentswahl: In Litauen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut einen Rekordwert erreicht. In dem baltischen EU-Land wurden am Sonntag 603 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie die nationale Gesundheitsbehörde in Vilnius mitteilte. Dies ist der höchste Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchstwert lag bei 424 und wurde am Freitag registriert.

Neue Infektions-Höchststände haben den Wahlkampf in den USA weiter angeheizt. US-Präsident Donald Trump verteidigte erneut sein Krisenmanagement und erklärte am Samstag (Ortszeit), die USA seien nun "am Wendepunkt" der Corona-Pandemie. Sein Herausforderer Joe Biden nutzte eine Kundgebung in Pennsylvania, um mit Trumps Corona-Politik abzurechnen. Wie die Johns-Hopkins-Universität am Samstag mitteilte, wurden in den USA binnen 24 Stunden 88.973 neue Ansteckungsfälle erfasst.

Italien hat am Sonntag mit 21.273 registrierten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen weiteren Höchststand verzeichnet. Damit gibt es laut amtlichen Angaben aktuell über 222.000 aktive Fälle in Italien. Seit Samstag starben 128 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt forderte die Pandemie in Italien bisher 37.338 Todesopfer.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Vorarlberg von Samstag auf Sonntag stark um 136 Fälle angewachsen. Das bedeutete den zweitgrößten Zuwachs innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Corona-Pandemie. Nach Abzug von acht Genesungen belief sich die Anzahl der aktiv Infizierten damit auf 1.253. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen erhöhte sich um einen Fall auf 29. Von den 136 Neuinfektionen ließen sich 101 auf das Umfeld von bereits zuvor positiv getesteten Personen zurückführen. Bei den anderen 35 Fällen war die Ansteckungsquelle vorerst noch unklar. Keine Veränderung gab es bei der Anzahl der Hospitalisierten. In Vorarlbergs Krankenhäusern wurden am Sonntag 43 Personen wegen einer Coronavirus-Erkrankung behandelt, elf davon auf Intensivstationen.

In niederösterreichischen Spitälern hat es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur vom Sonntag sind ein 91-Jähriger in Stockerau (Bezirk Korneuburg), ein 88-Jähriger in Lilienfeld und ein 86-Jähriger in Gmünd gestorben. Die Zahl der Covid-19-Toten in den Landeskliniken ist damit auf 138 gestiegen.

10/25/2020, 01:54 PM | Karl Oberascher