Kurz: Lockdown-Grenze könnte bei 6000 Fällen pro Tag erreicht sein

Kommt ein zweiter Lockdown - oder nicht? Die Frage, auf die die Bundesregierung wochenlang keine klare Antwort geben konnte, scheint geklärt. Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnete diesen am Nationalfeiertag als „Ultima-Maßnahme“.

Nach mehr als 5000 neuen aktiven Fällen in den vergangenen vier Tagen stellt sich aber nunmehr die Frage: Wann kommt der Lockdown?

Rein rechtlich ist ein solcher Lockdown an eine Überlastung des Gesundheitssystems gebunden. Wie berichtet, wird ein drohender Kollaps des Gesundheitssystems danach bemessen, wie viele der 2.000 Intensivbetten in Österreich akut belegt sind. Als magische Grenze gilt hier, dass 40 Prozent, also 800 Betten, mit Corona-Patienten belegt sind.