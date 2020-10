2.456 Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gab es 2.456 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Im Bundesländervergleich gab es die meisten neuen, bestätigten Fälle in Oberösterreich (612), gefolgt von Wien (494), der Steiermark (334), Tirol (282), Niederösterreich (232), Salzburg (221), Vorarlberg (136), dem Burgenland (102) und Kärnten (443.

Bisher gab es in Österreich 83.267 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (26. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 992 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 59.036 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.330 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 188 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Situation in Wien

In Wien wurden von Sonntag auf Montag 494 neue Coronavirus-Fälle registriert. Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie in der Bundeshauptstadt insgesamt 27.674 bestätigte positive Tests gemeldet, wie der medizinische Krisenstab per Aussendung mitteilte. Aktuell sind 7.038 Personen infiziert.

20.322 Menschen, bei denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, sind inzwischen wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus stehenden Todesfälle hat sich in den vergangenen 24 Stunden um eins auf 314 erhöht. Eine 77-jährige Frau ist verstorben.

In Wien wurden am gestrigen Sonntag 6.587 Coronatests vorgenommen. Damit hält die Bundeshauptstadt nun bei 596.819 Tests.