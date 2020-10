Lage "dramatisch": Mehr als 10.000 Tote in Deutschland

Es wird wesentlich mehr getestet als im Frühjahr, daher sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Und bei den Meldungen der deutschen Gesundheitsämter gab es auch Unstimmigkeiten, die bis Samstag nicht ganz ausgeräumt waren. Doch es kann kein Zweifel daran bestehen, dass sich die Corona-Situation im Nachbarland zuspitzt.



Derzeit werden offiziell - also nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen - 14.714 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet. Das ist ein Rekordwert. Und die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung überschritt erstmals die Marke von 10.000. Exakt 10.003 Menschen sind demnach seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das sind 49 mehr als am Freitag.