Corona: Sehr wenige infizieren sehr viele; 30.000 Unterschriften für mehr Hausapotheken

Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus wird US-Präsident Donald Trump ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington gebracht. Das Weiße Haus teilte am Freitag mit, Trump werde die nächsten Tage von Büroräumen des Präsidenten in dem Krankenhaus arbeiten. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Trump weise nach der Infektion „leichte Symptome“ auf. Er sei aber nach wie vor guter Dinge und habe den ganzen Tag über gearbeitet. Trumps Arzt Sean Conley hatte in der Nacht zu Freitag verkündet, dass der 74 Jahre alte Präsident und First Lady Melania Trump (50) positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Trump schrieb kurz nach Mitternacht am Fre

Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, ist einem Tweet ihres Sprechers zufolge negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump, der in der Nacht auf Freitag positiv getestet wurde, kündigte indes eine Verschiebung oder ein virtuelles Format für alle bisher angekündigten Veranstaltungen mit dem Präsidenten an. Trump sagte auch seinen einzigen, an diesem Freitag vorgesehenen Termin ab.

10/02/2020, 07:35 PM | Karoline Krause-Sandner