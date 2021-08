Corona-Bericht: China bezichtigt US-Geheimdienste der Lüge

Das Land Burgenland hat sich am Freitagabend mit einer Gala auf der Seebühne Mörbisch bei den Helfern in der Coronakrise bedankt. Eingeladen waren Menschen aus verschiedenen Bereichen, etwa aus Spitälern und Pflegeeinrichtungen, Lebensmittelhandel, Blaulichtorganisationen, Einsatzstäben sowie Impf- und Testzentren, die dazu beigetragen haben, "das System am Laufen zu halten", betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Insgesamt kamen rund 4.000 Besucher. Mit der Gala wollte das Land die Wertschätzung gegenüber den Burgenländern zum Ausdruck bringen, die einen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise geleistet haben, meinte Doskozil am Samstag in einer Aussendung. Moderiert wurde die Gala von Mörbisch-Generalintendant Alfons Haider. Am Programm standen unter anderem Klassik, Musical, Blasmusik, Operette, Schlager, Pop, Ballett und Sport. Auf der Bühne waren etwa Darsteller aus der "West Side Story" in Mörbisch und der "Lustigen Witwe" bei JOPERA sowie Schlagersänger Nik P. zu sehen.