Bleibt Impfrate unter 80 Prozent, will Italien Impfpflicht erlassen

Experte: 95 Prozent der Bevölkerung impfen

„Es ist schwer vorstellbar, dass das Coronavirus wie die Pocken ausgerottet wird. Ziel ist es vielmehr, eine niedrige Endemie zu erreichen, das heißt eine Viruspräsenz mit wenigen Fällen. Dies wird erreicht sein, wenn wir 95 Prozent der Bevölkerung geimpft haben“, erklärt Ricciardi. Deshalb sei es wichtig, dass auch Kinder geimpft werden. Die Ergebnisse der Kinderheilkunde-Studien seien „sehr positiv“, so der Berater des Ministeriums. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Impfstoff Anfang 2022 auch für diese Altersgruppe verfügbar sein wird.

Impfgegner wollen Bahnverkehr lahm legen

Weil die italienische Regierung am kommenden Mittwoch (1. September) die Regelungen zum Nachweis von Corona-Impfungen und -Tests ausweitet, ist es am Samstagnachmittag in mehreren Städten Italiens zu Kundgebungen gekommen. Proteste mit tausenden Teilnehmern gab es unter anderem in Rom, Mailand, Turin, Bologna und Neapel. Einige Gruppen von Impfgegnern kündigten für nächsten Mittwoch Protestaktionen auf 54 italienischen Bahnhöfen gegen die Pflicht zur Vorweisung des Grünen Passes in Langstreckenzügen an. Sie drohten damit, den Bahnverkehr im ganzen Land zu blockieren.