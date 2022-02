Corona-Ampel bald Orange? + Aus für 3-G im Job

Aufrecht bleiben allerdings in manchen Bereichen Personenbeschränkungen sowie eine Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Impfquote in dem Land liegt bei nur 49,8 Prozent.

Österreich hat 750.000 Dosen des Protein-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax für das erste Quartal 2022 geordert. Der genaue Liefertermin war zunächst unklar, nun steht nach Notruf NÖ-Informationen fest, dass der Novavax-Impfstoff bereits am Montag in den Bundesländern ankommen soll. Schon am Mittwoch sollen dann die ersten Dosen in Niederösterreich verimpft werden.

Die Führung in Hongkong hat angesichts der schweren Coronakrise ein umfangreiches Paket für Wirtschaft und Verbraucher in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf den Weg gebracht. Finanzchef Paul Chan präsentierte am Mittwoch Hilfen in Höhe von 170 Milliarden Hongkong-Dollar (19 Mrd. Euro), darunter Steuererleichterungen für Firmen und Konsumgutscheine für die Bürgerinnen und Bürger.

Das Land will bei den Auffrischungsimpfungen verstärkt auf den niedergelassenen Bereich setzen, zudem soll es im Sommer eine weitere Impf- und Aufklärungskampagne mit Schwerpunkt Boostern geben, kündigte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) an. In der Frage, ob man an der Impfpflicht weiter festhalten soll, will sie sich aber nicht festlegen. Es sei "nicht Aufgabe der Politik hier Wunschvorstellungen zu entwickeln", meinte sie und verwies auf die Kommission, die das nun prüfe. Auch welche Teststrategie sie in Zukunft präferieren würde, ließ sie offen. Nur soviel: Der Bund müsse eine Teststrategie entwickeln, "die finanzierbar ist". Zudem fordert sie eine Taskforce, die sich mit neuen Virusvarianten befasst.

Die Impfwilligkeit in Oberösterreich scheint auch im Vorfeld möglicher Impfpflicht-Kontrollen nicht wirklich zu steigen: Mit 27 Erstimpfungen wurde am Wochenende ein Tiefststand im Bundesland erreicht. Derzeit würden - inklusive Genesenen - rund drei Viertel der Bevölkerung über eine gewisse Immunität verfügen, rechnete Corona-Spezialist Bernd Lamprecht in einer Pressekonferenz am Mittwoch vor. Damit die Spitäler nicht unter Druck kommen, wären aber 90 bis 95 Prozent nötig.

Zu den Symptomen zählten Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Gedächtnisverlust, Geruchs- sowie Geschmacksveränderungen, Kurzatmigkeit und Kopfschmerzen. Die Umfrage fand im Frühling und Sommer vergangenen Jahres statt. Demnach zeigte sich, dass geimpfte Personen seltener unter Langzeitfolgen einer Sars-CoV-2-Infektion litten als die ungeimpften. Tatsächlich wiesen sie ein um 28 Prozent geringeres Risiko auf für anhaltende Symptome. Konkret verschwanden die Symptome unter den Geimpften in 30 Prozent der Fälle, in fünf Prozent schwächten sie sich ab, in drei Prozent der Fälle wurden die Symptome hingegen schlimmer.

Eine im Anschluss an eine Coronavirus-Infektion verabreichte Impfung könnte das Risiko von Long Covid verringern. Das geht aus einer Genfer Studie mit über 2000 Personen hervor, die im Fachblatt "Journal of General Internal Medicine" veröffentlicht wurde. Die Forschenden um Mayssam Nehme, Ärztin am Universitätsspital Genf (HUG), befragten zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Personen zur ihrem Impfstatus sowie nach sechs Symptomen, die typisch für Long Covid sind.

Im vergangenen Herbst habe das umfangreiche Testen etwa dazu geführt, dass man niedrigere Inzidenzen als im Rest des Landes verzeichnet habe. Auch habe es in Wien 19 Todesfälle pro 100.000 Einwohner in jener Zeit gegeben. In Restösterreich seien dies 30 Fälle gewesen. Auch seien weniger Krankenstands- und Quarantänetage verzeichnet worden. "Die schlagen sich direkt im Budget des Bundes zu Buche." Denn dieser müsse den Verdienstentgang ersetzen, sagte Hacker.

Die Kosten für die in Wien durchgeführten Corona-Testprogramme haben bisher rund 500 Mio. Euro betragen. Das hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats erläutert. Er plädierte einmal mehr für eine Fortsetzung der Gratistests - und staunte über die laut seinen Angaben höchst unterschiedlichen Preise der diversen Anbieter.

