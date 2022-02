Ab heute: Lockerungen für Schüler in ganz Österreich

Bereits am vergangenen Montag wurden an den Volksschulen die Maskenregeln gelockert: Die Jüngsten können am Sitzplatz den Mund-Nasen-Schutz nun wieder abnehmen. Schülerinnen und Schüler in allen anderen Schultypen folgen am heutigen Montag.

Mit sofortiger Wirkung fällt die Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schüler. Seit 7. Februar gilt auch keine Maskenpflicht mehr im Turnunterricht. Ab dieser Woche sind zudem auch mehrtägige Schulveranstaltungen wie zum Beispiel Skikurse wieder möglich.

Auch Wien lockert

Geimpfte und genesene Kinder können ab dieser Woche auch in Wien im Falle von mehreren Infektionsfällen in einer Klasse weiter in die Schule gehen - es findet somit nur mehr eine Teilsperre statt.