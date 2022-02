Arbeitsminister Kocher: Corona-Kurzarbeit wird nicht verlängert

"Schritt für Schritt können wir aus den Covid-Maßnahmen aussteigen und gleichzeitig ist es auch wichtig die Maßnahmen für Betriebe geplant zurückzufahren", sagt Arbeitsminister Martin Kocher vor dem heutigen Ministerrat.

Aus diesem Grund wird die Covid-Kurzarbeit über Ende März hinaus nicht verlängert. "Bei der Kurzarbeit kann man keine Unterscheidung zwischen den Branchen machen. Aus diesem Grund wird die Corona-Kurzarbeitsregelung mit Ende März nicht verlängert werden", so Kocher.

Anpassung bei "normaler" Kurzarbeit

Die allgemeine Kurzarbeitsregelung, die es auch schon vor der Corona-Pandemie gab, wird es weiterhin geben. Allerdings mit einer technischen Anpassungen, wie Kocher berichtet: "Im Gesetz steht, dass man die allgemeine Kurzarbeit nur 24 Monate am Stück in Anspruch nehmen darf. Das würde also jetzt für viele Betriebe mit März enden. Im Ministerrat wird die Maximaldauer nun um zwei Monate, also auf 26 Monate, verlängert."

Damit, so Kocher, könnten Betriebe die noch auf eine Kurzarbeitsregelung angewiesen sind, diese auch noch bis Mai in Anspruch nehmen. Aber eben nicht mehr im Rahmen der Covid-Kurzarbeit.

"Wir haben die Kurzarbeit als wichtiges Krisenmittel erlebt. Sie hat über 1,3 Millionen Beschäftigte in den Betrieben gehalten, 11 Milliarden Euro wurden dafür vom Bund als Mittel zugesagt", sagt Kocher. Aktuell wären rund 430.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kurzarbeit vorgemerkt. Der Minister sieht darin eine "Vorsichtsmaßnahme der Betriebe".

Mit der Maßnahme will die Regierung nach eigenem Bekunden Planungssicherheit geben, sagte Kocher. Die Corona-Kurzarbeit, die mit Ende März befristet ist, wurde für besonders betroffene Betriebe eingeführt und sieht einen 100-prozentigen Kostenersatz für die Unternehmen vor. Die reguläre Form der Kurzarbeit sieht hingegen einen Abschlag von 15 Prozent im Vergleich zur Corona-Kurzarbeit vor. Beide Formen sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer identisch, sie erhalten 80 bis 90 Prozent ihres Gehalts.