Wieder etwas weniger Menschen ohne Arbeit als vor einer Woche

Aktuell sind 380.639 Menschen arbeitslos (307.618) oder in AMS-Schulungen (73.021). Das sind um 6.263 Menschen weniger als vor einer Woche. Schon in der Vorwoche war der Wert um gut 6.000 Personen zurückgegangen. Zur Kurzarbeit vorangemeldet sind mit 185.150 Personen minimal mehr als vor sieben Tagen (184.454), berichtete das Arbeitsministerium am Dienstag.

"Positive Dynamik"

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ortet eine "anhaltend positive Dynamik am Arbeitsmarkt in Kombination mit saisonalen Effekten". 2020, vor Beginn der Krise waren zum selben Zeitpunkt gut 400.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungen des Arbeitsmarktservice gewesen. Auch im Jahr 2019 waren mit 415.617 Personen deutlich mehr Personen arbeitslos gemeldet als heute. Vor einem Jahr hingegen, zu einem der Höhepunkte der Coronakrise und im weitgehenden Stillstand, lag die Zahl der arbeitslosen und Schulungsteilnehmer bei 517.494.

Kocher geht davon aus, dass der rückläufige Trend bei den Arbeitslosenzahlen auch die nächsten Wochen andauern wird, wobei der Konflikt in der Ukraine eine Unwägbarkeit darstelle.