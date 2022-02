Volkswagen-Konzern macht ernst mit Porsche-Börsengang

Der Volkswagen-Konzern will Ernst machen und seine Sportwagentochter Porsche AG an die Börse bringen.

Eckpunkte verhandelt

Mit dem VW-Großaktionär Porsche Automobil Holding SE würden dahin gehend fortgeschrittene Gespräche geführt, teilte VW am Dienstag in Wolfsburg mit. In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Konzerngeflecht.